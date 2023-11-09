موسكو تعتبر حديث وزير إسرائيلي عن "خيار نووي" في غزة أمرا "غير مقبول"

وصفت روسيا الخميس اقتراح وزير اسرائيلي باعتماد "الخيار النووي" في قطاع غزة في ظل الحرب مع حركة حماس، بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، مؤكدة أن "لا شيء يبرر مثل هذه التصريحات".



وكان وزير التراث اليميني المتطرف أميخاي إلياهو قال في مقابلة مع إذاعة إسرائيلية، ردا على سؤال عما اذا كان يدعو إلى إسقاط "نوع من القنبلة الذرية" على قطاع غزة "لقتل الجميع، إن هذا هو "أحد الخيارات".



وفي أعقاب هذا التصريح، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد تعليق حضور إلياهو "أي اجتماع حكومي" حتى إشعار آخر.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي الخميس: "نعتبر هذه التصريحات استفزازية وغير مقبولة على الإطلاق".



وسألت: "هل هذا تهديد بالإبادة الجماعية؟ لا شيء يبرر مثل هذه التصريحات".



وأثارت تصريحات إلياهو استياء الدول العربية منها السعودية التي انتقدت نتنياهو لعدم إقالة الوزير من منصبه.



وأمام الضجة التي أثارتها تصريحاته، أكد إلياهو أن ما قاله بشأن "الأسلحة الذرية" كان "مجازيا".