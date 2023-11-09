هجوم جديد ضد قوات التحالف الدولي في العراق

تعرّض موكب للقوات الأميركية والتحالف الدولي لمكافحة الجهاديين لانفجار عبوة ناسفة لدى مروره في شمال العراق الخميس، من دون أن يؤدي ذلك الى سقوط ضحايا، وفق مسؤول أميركي، مع تزايد الهجمات التي تستهدف هذه القوات منذ أسابيع.



تكثفت الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي المشاركة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، اثر هجوم غير مسبوق للحركة الإسلامية داخل الدول العبرية في 7 تشرين الأول.



وقال المسؤول العسكري الأميركي لوكالة فرانس برس: "تعرض موكب للولايات المتحدة والتحالف الى انفجار لغم محلي الصنع على مقربة من سد الموصل. لم يتم الابلاغ عن وقوع أي ضحايا".



ولم تتبنّ أي جهة هذه العملية.