الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل

أعلن الحوثيون الخميس أنهم أطلقوا عددًا من الصواريخ البالستية نحو جنوب إسرائيل، في أحدث عملية ضمن سلسلة هجمات نفّذها المتمرّدون اليمنيون ضد الدولة العبرية منذ بداية الحرب بينها وبين حركة حماس.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: "أطلقت قواتنا المسلحة... دفعةً من الصواريخِ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة للكيان الإسرائيليِّ جنوبيِّ الأراضي المحتلة منها أهداف عسكرية في منطقة أُمِ الرشراشِ (إيلات)".



وأضاف: "حققت العملية أهدافها بنجاحٍ وأدت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة رغم تكتم العدو على ذلك".



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الخميس إنّ "صاروخًا أُطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراضه بنجاح في منطقة البحر الأحمر بواسطة منظومة الدفاع الجوي "آرو"".



وأضاف: "لم يعبر الهدف الأراضي الإسرائيلية".



وجدّد الحوثيون التأكيد على استمرارهم في تنفيذ العمليات العسكرية دعمًا للفلسطينيين وحتى يتوقف "العدوان" على غزة.



ومنذ بداية الحرب، أعلن الحوثيون مرات عديدة شنّ هجمات على جنوب إسرائيل بطائرات مسيّرة وصواريخ، مؤكدين في أغلب الأحيان أنها أصابت أهدافها.



لكنّ تل أبيب أشارت في الإجمال إلى إسقاط هذه المقذوفات، فيما لم تؤكد في بعض الأحيان حصول الهجمات.



والأربعاء، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من نوع MQ9 قبالة سواحل اليمن قالوا إنها كانت تنشط في إطار الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.



وفي إيلات أيضًا الخميس، تحطمت مسيّرة مجهولة المصدر على مدرسة ابتدائية ما تسبب بأضرار مادية وحالة من الذعر، بحسب الجيش الإسرائيلي.



لكنّ بيان الحوثيين لم يذكر إطلاق مسيّرات الخميس.