البنتاغون: لا خسائر بشرية في الغارة على مخزن أسلحة مرتبط بإيران في سوريا

أعلن البنتاغون الخميس أن الولايات المتحدة لا تعتقد حاليا أن الغارة التي شنتها على مخزن أسلحة مرتبط بإيران في سوريا قد أسفرت عن سقوط ضحايا.



وكانت طائرتان حربيتان أميركيتان قد أغارتا قبل يوم على المخزن في محافظة دير الزور السورية، في عملية قال مسؤولون أميركيون أنها جاءت ردا على الهجمات التي تطاول القواعد الأميركية في الشرق الأوسط.



وقالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاغون للصحافيين: "حتى اللحظة، لا نقدّر وقوع أي خسائر بشرية".



ويتناقض هذا التقييم مع بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في الأربعاء بسقوط تسعة قتلى في الغارة الأميركية التي استهدفت المنشأة العسكرية المرتبطة بإيران في شرق سوريا.



كما استهدفت القوات الأميركية منشأتين في سوريا في 26 تشرين الأول قالت إن إيران والمنظمات التابعة لها تستخدمهما، وقدّرت أيضا أن تلك الضربات لم تتسبب في وقوع إصابات.



وأعلنت سينغ أن القوات الأميركية تعرضت لما مجموعه 46 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول، بما في ذلك أربعة عقب غارة الأربعاء التي كانت تهدف إلى ردع مثل هذه الأعمال.



وأشارت إلى أن هذه الهجمات تسببت في إصابة 56 شخصا بجروح طفيفة.



وتواجه القوات الأميركية في العراق وسوريا تصاعداً في الهجمات منذ منتصف تشرين الأول، ألقت واشنطن باللوم فيها على فصائل تدعمها إيران. واشتدّت وتيرة الهجمات بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس اثر هجوم غير مسبوق للحركة الإسلامية على اسرائيل في 7 تشرين الأول.



وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أميركي، يقدّمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، فيما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي.