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عبداللهيان: نظراً لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة أصبح توسيع نطاق الحرب أمراً لا مفر منه

أخبار دولية
2023-11-09 | 17:01
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عبداللهيان: نظراً لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة أصبح توسيع نطاق الحرب أمراً لا مفر منه
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عبداللهيان: نظراً لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة أصبح توسيع نطاق الحرب أمراً لا مفر منه

رأى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه "نظراً لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، فقد أصبح توسيع نطاق الحرب أمراً لا مفر منه".

وكان عبداللهيان قد تبادل خلال محادثة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بفلسطين والأزمة الراهنة في غزة.

ودان الطرفان بشدة الهجمات الاسرائيلية ضد المدنيين. وأعربا عن قلقهما العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة واستمرار الهجمات العسكرية واسعة النطاق ضد المدنيين والنساء والأطفال. 

وتبادل وزيرا خارجية إيران وقطر وجهات النظر حول بعض المبادرات المقترحة بشأن وقف إطلاق النار المحتمل.

أخبار دولية

حسين أمير عبداللهيان

الحرب

غزة

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

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