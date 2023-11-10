الأمم المتحدة: نزوح خمسين ألف شخص في بورما

نزح حوالى خمسين ألف مدنيّ بسبب المعارك الجارية، في شمال بورما، حيث أطلق تحالف مجموعات مسلحة تابعة لأقليات إتنية، في نهاية تشرين الأول، هجومًا واسع النطاق على القوات التابعة للمجلس العسكريّ الحاكم، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.