إسرائيل تردّ على سوريا بمسيّرة مستهدفةً مدرسة

شنّت إسرائيل قصفًا، في سوريا، ردًا على تحطّم مُسيّرة، الخميس، على مدرسة، في إيلات، في الجنوب، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيليّ.



وقال الجيش، في بيان، على منصّة إكس: "ردًا على مُسيّرة مصدرها سوريا أصابت مدرسة، في إيلات، ضربت القوات الإسرائيلية المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة.



وأضاف الجيش أنّ إسرائيل "تُحمّل النظام السوريّ مسؤوليّة أيّ عمل إرهابيّ ينطلق من أراضيه."