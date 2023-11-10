نتانياهو: إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو أنّ "هدف إسرائيل ليس حكم غزة أو احتلالها."



ورأى نتانياهو، في حديث لشبكة فوكس نيوز، أنّ أداء الجيش الإسرائيليّ "جيّد بشكل استثنائيّ".



وردًا على سؤال في شأن محادثاته مع الرئيس الأميركيّ جو بايدن، أوضح أنّه لن يقبل بوقف إطلاق النار، معتبرًا ذلك استسلام.



وقال: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن، لكنّنا اتفقنا على إقامة ممرات آمنة لمرور المدنيين، من شمال قطاع غزة، إلى جنوبه."



وأشار إلى عدم سعي إسرائيل إلى حكم غزة أو احتلالها، لكنها تسعى إلى منحها مستقبلًا أفضل، "إنّ إسرائيل لا تسعى إلى تهجير أحد."