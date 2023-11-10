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كازاخستان تعتزم تزويد الصين باليورانيوم

أخبار دولية
2023-11-10 | 01:02
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كازاخستان تعتزم تزويد الصين باليورانيوم
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كازاخستان تعتزم تزويد الصين باليورانيوم

أعلنت كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم، في العالم، عن اتفاق طويل الأمد، لتوريد المعدن المشع إلى الصين، في وقت تُعزّز هذه الدولة الغنية بالموارد، في آسيا الوسطى، تعاونها مع بكين.
     
وأبرمت الصفقة بين الشركة الذرية الوطنية "كازاتومبروم" وشركة الصين الوطنية المحدودة لليورانيوم، لتسليم كمية غير محددة من مركز اليورانيوم الطبيعيّ المركّز الذي يستخدم، في الوقود النوويّ. 
     
وقالت كازاتومبروم، في بيان: "لا يمكن الكشف عن الكميات وشروط العقد بسبب السرّية والحساسية التجارية."
     
وأضافت الشركة: "هذا العقد مع إحدى شركات الطاقة الصينية الكبرى سيسهم في تلبية حاجة الصين المتزايدة إلى طاقة نظيفة صافية، مع تعزيز العلاقات التاريخية الطويلة الأمد بين البلدين، في الصناعة النووية." 
     

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