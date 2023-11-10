البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على هدنة يومية لأربع ساعات في شمال غزة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن إسرائيل وافقت على "هدن" إنسانية في غزة إثر ضغوط مارستها الولايات المتحدة.



واعتبر بايدن أنها خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها مساعدة المدنيين على الفرار من القتال وإدخال مزيد من المساعدات إلى المناطق المتضررة.



وقال بايدن عبر منصة "إكس": "لأسابيع كنت أتحدث مع قادة إسرائيل حول أهمية الهدن الإنسانية".



وأشار الى أنه "اعتبارا من اليوم، سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للناس بالفرار من المناطق المعادية في غزة"، لافتاً الى أن "الآلاف قد تمكنوا بالفعل من الوصول إلى أماكن آمنة".



ورأى أن فترات التوقف ستساعد في نقل المدنيين إلى مناطق أكثر أمانا بعيدا عن القتال النشط. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح.



وردا على سؤال حول فرص تطبيق وقف لإطلاق النار، قال بايدن: "لا توجد إمكانية"، وذلك في تصريحات للصحافيين قبل أن يتوجه إلى ايلينوي.



وأكد أنه "لا يزال متفائلا" بشأن تحرير الرهائن ومن بينهم أقل من 10 أميركيين محتجزين في غزة، مشددا على أنه "لن نتوقف حتى نخرجهم".

