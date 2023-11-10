جثث في شوارع السودان

انتشرت جثث لأشخاص بالزي العسكريّ، في شوارع أم درمان، في غرب العاصمة السودانية، حسب ما أفاد شهود عيان.



وحذرت الأمم المتحدة من احتدام القتال، في إقليم دارفور، بين الجيش وقوات الدعم السريع مع دخول الحرب بينهما شهرها السابع.



وقال شهود عيان في أم درمان لوكالة "فرانس برس": "هناك جثث لأشخاص يرتدون زيًّا عسكريًّا ملقاة، في الشوارع، في وسط المدينة، بعد المعارك."



وأفاد آخرون بسقوط قذيفة على مستشفى النو، شمال أم درمان، آخر المرافق الطبية التي تخدم هذه المنطقة، "ما أسفر عن مقتل عاملة."