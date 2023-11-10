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إسرائيل تقول إنها استخدمت نظامها "آرو 3" لاعتراض مقذوف أطلِق من البحر الأحمر
أخبار دولية
2023-11-10 | 01:22
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إسرائيل تقول إنها استخدمت نظامها "آرو 3" لاعتراض مقذوف أطلِق من البحر الأحمر
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استخدم للمرة الاولى نظامه المضاد للصواريخ "آرو 3" من أجل اعتراض مقذوف أُطلِق "من منطقة البحر الأحمر"، فيما قال المتمردون الحوثيون في اليمن من جانبهم إنهم أطلقوا صواريخ بالستية ضد إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع في بيان إن "جنود شبكات الدفاع الجوي الإسرائيلية أطلقوا بنجاح صاروخا اعتراضيا من طراز آرو 3 للمرة الأولى هذا المساء".
وأضافا أن هذا الصاروخ الاعتراضي دمر "هدفا أُطلِق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر".
ووفقا لإسرائيل، فإن هذا النظام البعيد المدى مصمم لاعتراض "صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي".
في اليمن، قال المتمردون الحوثيون في بيان "أطلقت قواتنا المسلحة (الخميس) دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة وحساسة في جنوب إسرائيل منها أهداف عسكرية في منطقة إيلات".
وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية يحيى سريع "حققت العملية أهدافها بنجاح وأدت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة رغم تكتم العدو على ذلك".
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إسرائيل
"آرو 3"
مقذوف
البحر الأحمر"
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