هيثم زعيتر: فكرة حل الدولتين بند أساسي.. وهذا ما نأمله من القمة العربية

أكّد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر، أن "المطلوب اليوم هو وقف الحرب الابادية والتهجيرية التي تطال أهل غزّة".



وأشار زعيتر، في حديث للـLBCI عبر برنامج "نهاركم سعيد"، الى أن "القيادة الفلسطينية تحمّلت مسؤولياتها وطالبت منذ اللحظة الأولى بالضغط من أجل وقف العدوان الاسرائيلي والتطهير العرقي الذي يطال أهالي غزة".



وشدّد على أن "فكرة حل الدولتين بند أساسي ومستمرون بذلك والمشكلة هي بعدم التطبيق"، لافتاً الى أن من يقرر السياسة الفلسطينية هي منظمة التحرير الفلسطينية.



وأمل زعيتر أن تكون القضية الفلسطينية أولوية في القمة العربية المقرر عقدها السبت في الرياض، وأن تتخذ قرارات للتنفيذ وأن تضغط على المجتمع الدولي وعلى الادارة الأميركية.



ولفت الى أنه "عندما نصل الى لحظة الحلّ، يمكن طرح استفتاء على الشارع الفلسطيني وحينها يختار بين الطروحات الحل الأمثل".