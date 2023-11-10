بلينكن يؤكد "الحاجة إلى بذل المزيد" لحماية المدنيين في غزة

أكد وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن "الحاجة إلى بذل المزيد" لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قطاع غزة.



ورحّب، خلال زيارة إلى نيودلهي، بموافقة إسرائيل على لزوم هدن يومية، في حربها، مع حركة "حماس"، في القطاع، للسماح بخروج السكان من شماله.



وقال بلينكن: "أعتبر أنه أُحرز بعض التقدم، لكن من الواضح جدًا أنّ هناك حاجة لبذل المزيد على صعيد حماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية إليهم."