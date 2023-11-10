حكومة حماس: إسرائيل قصفت أكبر مستشفى في غزة وأوقعت 13 قتيلا

أعلنت حكومة حماس، أن إسرائيل قصفت أكبر مستشفى في غزة وأوقعت 13 قتيلا وعشرات الجرحى في اليوم الخامس والثلاثين للحرب مع غزة.وقال المكتب الاعلامي لحكومة حماس في بيان، أن "هناك 13 شهيداً وعشرات الجرحى اليوم الجمعة في قصف إسرائيلي لمجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة".