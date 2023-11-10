عملية عسكرية في جنين الأكثر حصداً للأرواح في الضفة منذ 2005

قتل 18 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية التي اشارت الى أن 14 منهم قضوا خلال عملية عسكرية للجيش في مدينة جنين.وتعد العملية العسكرية في جنين بشمال الأراضي المحتلة منذ العام 1967، الأكثر حصداً للأرواح في الضفة منذ 2005، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.