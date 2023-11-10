بوتين زار المقر العام العسكريّ للعملية الجارية في اوكرانيا

زار الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين المقر العام للجيش الروسيّ الذي يشرف على العملية، في أوكرانيا، في روستوف-أون-دون، في الجنوب، وفق ما أعلن الكرملين.



ورافق الرئيس الروسيّ، خلال هذه الزيارة، وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان وقائد العمليات العسكرية، في أوكرانيا، فاليري غيراسيموف.



واستعرض بوتين معدات عسكرية جديدة واستمع إلى تقارير عن سير العملية العسكرية، في أوكرانيا.