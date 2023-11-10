ولي العهد السعودي: ندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين المائية في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشاريع وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.



وعن الصراعات الحالية، أكد ضرورة وقف الحرب في عزة والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام.



وعن السودان، رحب باستئناف مباحثات جدة بين ممثلي طرفي الأزمة في السودان، وأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته.