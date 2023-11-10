مصر وقطر تؤكدان "استمرار التشاور" لوقف التصعيد العسكري في غزة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القاهرة الجمعة واتفقا على "استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن" في قطاع غزة من الجانب الاسرائيلي.



وأفاد بيان من الرئاسة المصرية عن "استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقناً لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولا إلى إقامة دولته المستقلة".



وشهد اللقاء بين الجانبين، بحسب البيان، مناقشة "التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة".

