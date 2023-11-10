الرئيسان الصيني والأميركي يلتقيان في 15 تشرين الثاني

الرئيسان الصيني والأميركي يلتقيان في 15 تشرين الثاني

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ في 15 تشرين الثاني في "منطقة سان فرانسيسكو"، مع تجديد التأكيد على رفض "النزاع" أو "حرب باردة" مع بكين.



وأوضح مسؤول أميركي كبير أكد الإجتماع خلال لقاء مع صحافيين الخميس أن "هدفنا هو محاولة إتخاذ إجراءات لإحلال الإستقرار في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وتذليل بعض سوء الفهم وفتح قنوات تواصل جديدة". وكانت تصريحاته خاضعة لحظر حتى الجمعة.