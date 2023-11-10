المستشار الألماني يستقبل الرئيس التركي في 17 من الحالي في برلين

المستشار الألماني يستقبل الرئيس التركي في 17 من الحالي في برلين

أعلنت المتحدثة بإسم الحكومة الألمانية الجمعة أن المستشار الألماني سيستقبل الرئيس التركي في 17 تشرين الثاني في برلين، في جو من التوتر بين أنقرة والإتحاد الأوروبي تفاقم بسبب النزاع في الشرق الأوسط.



وقالت المتحدثة كريستيان هوفمان خلال مؤتمر صحافي دوري: "خلال عشاء الجمعة المقبل في مقر المستشارية، سيتطرق الرئيس إردوغان والمستشار الألماني إلى مجموعة قضايا سياسية، وبطبيعة الحال التطورات في الشرق الأوسط خصوصًا".



ويعقد موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المؤيد لحماس في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الحركة علاقة بلاده مع الإتحاد الأوروبي التي تضررت أصلًا بسبب أزمات متواصلة منذ سنين.



وردًا على سؤال حول مواضيع البحث بين أولاف شولتس ورجب طيب إردوغان، أشارت هوفمان إلى أنهما "سيتطرقان بالطبع إلى التطورات في الشرق الأوسط".



وقالت: "من المعروف أن موقف الحكومة الألمانية وتقييمها لحركة حماس مختلف تمامًا عن موقف الرئيس التركي".

