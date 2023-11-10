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كم بلغ عدد القتلى في قطاع غزة جراء القصف الاسرائيلي؟

أخبار دولية
2023-11-10 | 08:36
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كم بلغ عدد القتلى في قطاع غزة جراء القصف الاسرائيلي؟
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كم بلغ عدد القتلى في قطاع غزة جراء القصف الاسرائيلي؟

اعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن حصيلة القتلى جراء القصف الاسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 11078 قتيلًا، في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.
     
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة "ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين الى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و 678 مسنًا واصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة".
     
وكشف القدرة أنه "وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الانقاض".

أخبار دولية

غزة

قتلى

اسرائيل

حماس

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