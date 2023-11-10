برلين تدعو إلى عدم التخلي عن آفاق السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب

برلين تدعو إلى عدم التخلي عن آفاق السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية الجمعة قبل جولة رسمية تقودها إلى إسرائيل والخليج أن آفاق السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب "لا يجب التخلي عنها" رغم الحرب.



وقالت أنالينا بيربوك في بيان: "في هذا النزاع الذي يصعب من المهم عدم فقدان رؤية طويلة المدى. يجب عدم التخلي عن الفرصة التاريخية للسلام بين إسرائيل وجيرانها العرب".



وأضافت: "هذا تحديدًا هو هدف الإرهابيين".



وتتوجه الوزيرة إلى الخليج مساء الجمعة وتقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات والسعودية وإسرائيل، فيما تدور الحرب في قطاع غزة منذ هجوم حماس في 7 تشرين الاول.



