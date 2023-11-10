انتشال نحو 50 قتيلا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي

أعلن مدير مستشفى الشفاء عن انتشال نحو 50 قتيلا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدفها في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.



وقال مدير مستشفى الشفاء محمد ابو سلمية إن "حوالي 50 شهيدا تم انتشالهم من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي في حي النصر في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة صباح اليوم".