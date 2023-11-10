قناصة إسرائيليون يطلقون النار على مستشفى القدس في غزة: شهيد وجرحى

اعلن إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل شخص وإصابة عشرين آخرين جراء اطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس في غزة.



وأكد اسعاف الهلال الاحمر "أن قناصة الاحتلال يستهدفون مستشفى القدس ويطلقون النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى ما اسفر عن استشهاد شخص واحد واصابة 20 شخصا بينهم إصابتان بحالة حرجة".