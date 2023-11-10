الأونروا تعلن مقتل أكثر من 100 من موظفيها في قطاع غزة منذ بدء الحرب

الأونروا تعلن مقتل أكثر من 100 من موظفيها في قطاع غزة منذ بدء الحرب

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة أن أكثر من 100 من موظفيها قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من شهر.



وأعرب المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عبر منصة إكس عن شعوره بـ"الفجع"، قائلًا: "تأكد مقتل أكثر من 100 من زملائنا في الأونروا خلال شهر واحد. أهل، معلمون، ممرضون، أطباء، فريق دعم".