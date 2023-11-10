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عباس يحذر من تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس
أخبار دولية
2023-11-10 | 11:03
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عباس يحذر من تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس
حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة من تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مطالبا بوقف فوري للحرب على غزة، في الذكرى التاسعة عشرة لوفاة ياسر عرفات.
وقال محمود عباس في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى ونقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) "في هذه الظروف الصعبة والكارثية، لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض له شعبنا الفلسطيني في غزة على أيدي آلة القتل الإسرائيلية".
وتحدث عباس عن "إبادة آلاف الأسر وتدمير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، والبنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإيواء دون اعتبار لقواعد القانون الدولي".
وتساءل "كيف يُمكن السكوت على مقتل وجرح أكثر من 40 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء؟"، واصفًا ما تفعله إسرائيل "بالإجرام والوحشية والهمجية".
وجدد المطالبة الفورية "بوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني ... و الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود".
ورفض عباس "تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة"، وقال "لن نقبل بتكرار نكبة العام 1948 أو النزوح في العام 1967".
أخبار دولية
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