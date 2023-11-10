تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى الهجوم على الجيش السوري وقوات موالية في البادية

أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الهجمات التي أدت إلى مقتل عشرات من الجنود السوريين ومسلحين من قوات موالية لهم في البادية هذا الاسبوع.



وقال بيان نشرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم إن "مقاتلي الدولة الإسلامية هاجموا ثكنتين للجيش السوري وميليشيا الدفاع الوطني أول أمس الأربعاء بالأسلحة المتوسطة والخفيفة شمال مدينة السخنة في بادية حمص".



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد عن مقتل 34 عنصرا من قوات النظام ومقاتلين موالين في هذا الهجوم.