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داخلية غزة: تعرض محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة
داخلية غزة: تعرض محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة
الجيش الإسرائيلي يتوعّد بـ"قتل إرهابيي حماس" في حال أطلقوا النار من مستشفيات غزة
أخبار دولية
2023-11-10 | 12:32
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الجيش الإسرائيلي يتوعّد بـ"قتل إرهابيي حماس" في حال أطلقوا النار من مستشفيات غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه سيقتل عناصر حماس إذا شوهدوا وهم يطلقون النار من مستشفيات في غزة، بعدما طاول القصف مستشفيات في القطاع الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت للصحافيين "إذا رأينا إرهابيي حماس يطلقون النار من المستشفيات فسنفعل ما يتعين علينا القيام به... إذا رأينا إرهابيي حماس فسنقتلهم".
وأضاف أن "حماس تنشط من داخل المستشفى"، بعد أن قال مسعفون فلسطينيون إن عمليات قصف وقنص أدت الجمعة إلى مقتل عدة مدنيين في مستشفيات مدينة غزة.
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