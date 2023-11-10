كييف تؤكد أن الروس ما زالوا يحاولون تطويق أفدييفكا

كييف تؤكد أن الروس ما زالوا يحاولون تطويق أفدييفكا

أعلن متحدث بإسم الجيش الأوكراني الجمعة أن الجيش الروسي الذي يشن هجومًا على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا منذ شهر لا يزال يحاول تطويقها والإستيلاء على مصنع إستراتيجي، مشيرًا إلى أن مدنيين قتلا الخميس.



وقال أولكسندر شتوبون للتلفزيون الأوكراني: "لا يقاتلون من أجل المصنع فحسب، بل يصرون على محاصرة أفدييفكا".



وأضاف أن "المصنع مهم بالنسبة للجنود الروس"، موضحًا أنه لا يزال تحت السيطرة الأوكرانية حاليًا.

