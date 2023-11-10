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السعودية تتحضر لثلاث قمم بينها اثنتان تواكبان الاوضاعِ في غزة

أخبار دولية
2023-11-10 | 13:06
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السعودية تتحضر لثلاث قمم بينها اثنتان تواكبان الاوضاعِ في غزة
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السعودية تتحضر لثلاث قمم بينها اثنتان تواكبان الاوضاعِ في غزة

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