الصليب الأحمر: النظام الصحي في غزة بلغ "نقطة اللاعودة"

حذّر الصليب الأحمر الجمعة من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب ويواجه هجمات متكررة مع تضاؤل إمداداته، "وصل إلى نقطة اللاعودة".



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن فرقها وزّعت في الأيام الأخيرة إمدادات حيوية على المنشآت الطبية في أنحاء غزة، ورأت "مشاهد مروعة أصبحت الآن أسوأ بسبب تصاعد الأعمال القتالية".



وأضافت أن ذلك أثر بشكل كبير على المستشفيات وسيارات الإسعاف وألحق خسائر فادحة في أرواح المدنيين والمرضى والطواقم الطبية.



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان "إن نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد للأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة ما يعرض حياة آلاف الجرحى والمرضى والنازحين للخطر".



وتعرّضت المرافق الطبية والطواقم الطبية في كل أنحاء غزة لهجمات متكرّرة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من شهر بقليل.