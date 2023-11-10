ولي العهد السعودي يندّد بانتهاكات إسرائيل في غزة

ندّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة بانتهاكات القوات الإسرائيلية في قطاع غزة عشية قمتين عربية وإسلامية ستركزان على الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر.



وقال الحاكم الفعلي للسعودية خلال كلمته أمام قمة سعودية افريقية في الرياض "ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الاسرائيلية للقانون الدولي الإنساني".



وأضاف "نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام".