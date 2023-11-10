أمير قطر ناقش وولي العهد السعودي العلاقات وتطورات الأوضاع في فلسطين

أمير قطر ناقش وولي العهد السعودي العلاقات وتطورات الأوضاع في فلسطين



بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في فلسطين ودعم الأمن والإستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".