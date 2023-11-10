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إسرائيل تخفض حصيلة القتلى جراء هجوم حماس إلى 1200 شخص
أخبار دولية
2023-11-10 | 14:32
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إسرائيل تخفض حصيلة القتلى جراء هجوم حماس إلى 1200 شخص
إسرائيل تخفض حصيلة القتلى جراء هجوم حماس إلى 1200 شخص
أعلنت إسرائيل الجمعة خفض حصيلة القتلى جراء الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول من 1400 إلى 1200، مشيرة إلى أن ذلك مرده لاحتساب جثث لمقاتلي الحركة من ضمن الحصيلة الأولية للقتلى على أراضيها.
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات لوكالة فرانس برس إن "السلطات قامت بتحديث الحصيلة نظرًا لأن الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف إليها سابقًا تعود إلى عناصر شاركوا في هجوم حماس الإرهابي وليست لضحايا إسرائيليين".
أخبار دولية
إسرائيل
حصيلة القتلى
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