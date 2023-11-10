سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: بعض موظفي الأمم المتحدة في غزة هم أعضاء في حماس

اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ان "كل معلومة لمجلس الأمن الدولي تأتي من حماس وليس من موظفي الأمم المتحدة الدوليين."



وقال إن مجلس الأمن يتلقى "أكاذيباً مقدمة على ملعقة" ووسائل الإعلام الدولية، وحتى بعض موظفي الأمم المتحدة في غزة هم أعضاء في حماس."

