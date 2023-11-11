الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إيطاليا تستضيف قمة السبع بين 13 و15 حزيران

أخبار دولية
2023-11-11 | 01:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إيطاليا تستضيف قمة السبع بين 13 و15 حزيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إيطاليا تستضيف قمة السبع بين 13 و15 حزيران

إيطاليا تستضيف قمة السبع بين 13 و15 حزيران

تستضيف إيطاليا قمّة لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع بين 13 و15 حزيران في بوليا (جنوب)، حسبما أعلنت الجمعة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تتولّى بلادها رئاسة المجموعة لعام 2024. 
     
وقالت ميلوني في رسالة عبر الفيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "سينعقد اجتماع قادة مجموعة السبع من 13 إلى 15 حزيران 2024 في بوليا، في بورغو إغنازيا".
     
وترأس اليابان مجموعة الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا) حتى نهاية العام الحالي.
     
تعدّ بوليا من أهم المناطق السياحية في شبه الجزيرة الإيطالية، وقد قضت فيها ميلوني إجازتها الصيفية.
     
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

إيطاليا

قمة السبع

LBCI التالي
ماكرون "يحض إسرائيل على وقف" القصف على المدنيين في غزة
"بحثٌ في الأوضاع الانسانية في غزة" خلال جلسة مجلس الامن..ماذا في التفاصيل؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-11-09

إيطاليا ترسل مستشفى عائما الى شرق المتوسط لعلاج المصابين في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-22

البيت الأبيض: بايدن بحث في اتصال مع زعماء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا الحرب بين إسرائيل وحماس

LBCI
أخبار دولية
2023-10-03

ساحل العاج تنفي "مزاعم" تدفق مواطنيها إلى إيطاليا

LBCI
أمن وقضاء
2023-10-02

هرّبا مئات الأشخاص من جنسيّات مختلفة من ليبيا إلى إيطاليا واليونان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:23

سماع دوي انفجارين في وسط كييف

LBCI
أخبار دولية
01:30

ماكرون "يحض إسرائيل على وقف" القصف على المدنيين في غزة

LBCI
أخبار دولية
16:49

"بحثٌ في الأوضاع الانسانية في غزة" خلال جلسة مجلس الامن..ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
16:13

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: بعض موظفي الأمم المتحدة في غزة هم أعضاء في حماس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:55

تعرَّفَت عليه على "فايسبوك" واوهمها بالزواج .. لكن ما حصل لم تتوقعه وقوى الامن تكشف التفاصيل

LBCI
موضة وجمال
03:00

هؤلاء الأشخاص يشمون رائحة "المسك" أكثر من غيرهم...تعرفوا على تطور استعمال هذه الرائحة!

LBCI
أخبار لبنان
08:37

السفير السعودي: أنظار العالم تتجه إلى قمم الرياض

LBCI
رياضة
13:30

النجم اليوناني يانس يسجل ٥٤ نقطة امام البايسرز ويوكيتش يتفوق على ثلاثيات القناص ستيف كيري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:49

"بحثٌ في الأوضاع الانسانية في غزة" خلال جلسة مجلس الامن..ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
14:00

ما الذي يؤخر صفقة جزئية لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس؟

LBCI
أخبار دولية
13:54

إعلان هدنة يومية في غزة... إسرائيل حددت معناها

LBCI
أخبار دولية
13:50

المتحدثة الإعلامية بإسم الهلال الأحمر الفلسطيني تتحدث للـLBCI عن أوضاع النازحين والمستشفيات في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:46

كم هو عدد النازحين الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كيف يتأقلم الجنوبيون مع حياة المدينة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الجنوب لكل لبنان: باقون نبني ونعمل ونستثمر…

LBCI
أخبار دولية
13:39

ماذا قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي عن القمّة العربية؟

LBCI
رياضة
13:30

النجم اليوناني يانس يسجل ٥٤ نقطة امام البايسرز ويوكيتش يتفوق على ثلاثيات القناص ستيف كيري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:55

تعرَّفَت عليه على "فايسبوك" واوهمها بالزواج .. لكن ما حصل لم تتوقعه وقوى الامن تكشف التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
23:56

الأنظار مشدودة نحو خطاب نصرالله اليوم... وهذا ما كشفته مصادر "الحزب" (الجمهورية)

LBCI
امن وقضاء
12:51

توضيح للجيش بشأن هبوط طائرات عسكرية أجنبية في أحد المطارات التابعة له

LBCI
خبر عاجل
02:10

الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومترا داخل لبنان

LBCI
خبر عاجل
08:04

مصادر لـ"العربية": توافق على إطلاق أسيرات وأطفال فلسطينيين مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس

LBCI
منوعات
08:56

بعد أن تابعته بيلا حديد على إنستغرام... باسم يوسف يعبر عن سعادته على طريقته الخاصّة!

LBCI
موضة وجمال
06:41

فستانها الشفاف كشف ملابسها الداخلية... إطلالة هيلين فلاناغان المثيرة حديث الجمهور! (صور)

LBCI
فنّ
06:13

ظهرت متألّمة على فراش المرض.. نجمة مصريّة في المستشفى وتقلق جمهورها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More