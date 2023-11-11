إيطاليا تستضيف قمة السبع بين 13 و15 حزيران

تستضيف إيطاليا قمّة لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع بين 13 و15 حزيران في بوليا (جنوب)، حسبما أعلنت الجمعة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تتولّى بلادها رئاسة المجموعة لعام 2024.وقالت ميلوني في رسالة عبر الفيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "سينعقد اجتماع قادة مجموعة السبع من 13 إلى 15 حزيران 2024 في بوليا، في بورغو إغنازيا".وترأس اليابان مجموعة الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا) حتى نهاية العام الحالي.تعدّ بوليا من أهم المناطق السياحية في شبه الجزيرة الإيطالية، وقد قضت فيها ميلوني إجازتها الصيفية.