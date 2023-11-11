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ماكرون "يحض إسرائيل على وقف" القصف على المدنيين في غزة
أخبار دولية
2023-11-11 | 01:30
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ماكرون "يحض إسرائيل على وقف" القصف على المدنيين في غزة
ماكرون "يحض إسرائيل على وقف" القصف على المدنيين في غزة
حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع "بي بي سي"، "إسرائيل على وقف" القصف الذي يقتل مدنيين في غزة.
وقال ماكرون: "نحن نشاطر إسرائيل وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب" لكن "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون. هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل" و"لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحض إسرائيل على التوقف".
قتل أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال حسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الجمعة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب الناجمة عن الهجوم الذي شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول.
وأضاف الرئيس الفرنسي "رد الفعل هذا في مكافحة الإرهاب، لأنه صادر عن ديموقراطية، يجب أن يكون وفقا للقواعد الدولية للحرب والقانون الإنساني الدولي".
وردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي، أكد ماكرون أنه "ليس قاضيا"، مبديا قلقه من أن يؤدي "القصف الكثيف" لغزة إلى "استياء" في المنطقة.
أتت هذه التصريحات غداة "مؤتمر إنساني" نظم الخميس في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي دعا خلاله إلى "العمل على وقف إطلاق النار".
وشدد الجمعة على أنه "لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا" للتحرك نحو "وقف لإطلاق النار يتيح حماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين".
وقال "يستحيل شرح أننا نريد مكافحة الإرهاب من خلال قتل أبرياء".
وأعلنت السلطات الإسرائيلية في حصيلة محدثة مقتل 1200 شخص جراء الهجوم الذي نفّذه مقاتلو حماس على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تصريحات ماكرون، مشددا على أن "مسؤولية أي ضرر يلحق بالمدنيين تقع على عاتق حماس" التي بدأت الحرب وتستخدم المدنيين "دروعا بشرية".
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