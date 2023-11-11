الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون "يحض إسرائيل على وقف" القصف على المدنيين في غزة

أخبار دولية
2023-11-11 | 01:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون &quot;يحض إسرائيل على وقف&quot; القصف على المدنيين في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ماكرون "يحض إسرائيل على وقف" القصف على المدنيين في غزة

ماكرون "يحض إسرائيل على وقف" القصف على المدنيين في غزة

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع "بي بي سي"، "إسرائيل على وقف" القصف الذي يقتل مدنيين في غزة.
     
وقال ماكرون: "نحن نشاطر إسرائيل وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب" لكن "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون. هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل" و"لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحض إسرائيل على التوقف".
     
قتل أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال حسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الجمعة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب الناجمة عن الهجوم الذي شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول.
     
وأضاف الرئيس الفرنسي "رد الفعل هذا في مكافحة الإرهاب، لأنه صادر عن ديموقراطية، يجب أن يكون وفقا للقواعد الدولية للحرب والقانون الإنساني الدولي".
     
وردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي، أكد ماكرون أنه "ليس قاضيا"، مبديا قلقه من أن يؤدي "القصف الكثيف" لغزة إلى "استياء" في المنطقة.
     
أتت هذه التصريحات غداة "مؤتمر إنساني" نظم الخميس في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي دعا خلاله إلى "العمل على وقف إطلاق النار".
     
وشدد الجمعة على أنه "لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا" للتحرك نحو "وقف لإطلاق النار يتيح حماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين".
     
وقال "يستحيل شرح أننا نريد مكافحة الإرهاب من خلال قتل أبرياء".
     
وأعلنت السلطات الإسرائيلية في حصيلة محدثة مقتل 1200 شخص جراء الهجوم الذي نفّذه مقاتلو حماس على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم. 
     
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تصريحات ماكرون، مشددا على أن "مسؤولية أي ضرر يلحق بالمدنيين تقع على عاتق حماس" التي بدأت الحرب وتستخدم المدنيين "دروعا بشرية".
     
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

ماكرون

إسرائيل

غزة

LBCI التالي
سماع دوي انفجارين في وسط كييف
إيطاليا تستضيف قمة السبع بين 13 و15 حزيران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:13

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: بعض موظفي الأمم المتحدة في غزة هم أعضاء في حماس

LBCI
خبر عاجل
15:08

داخلية غزة: تعرض محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة

LBCI
آخر الأخبار
14:05

الجزيرة: اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في غرب مدينة غزة

LBCI
أخبار دولية
13:59

ولي العهد السعودي يندّد بانتهاكات إسرائيل في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:23

سماع دوي انفجارين في وسط كييف

LBCI
أخبار دولية
01:25

إيطاليا تستضيف قمة السبع بين 13 و15 حزيران

LBCI
أخبار دولية
16:49

"بحثٌ في الأوضاع الانسانية في غزة" خلال جلسة مجلس الامن..ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
16:13

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: بعض موظفي الأمم المتحدة في غزة هم أعضاء في حماس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:55

تعرَّفَت عليه على "فايسبوك" واوهمها بالزواج .. لكن ما حصل لم تتوقعه وقوى الامن تكشف التفاصيل

LBCI
موضة وجمال
03:00

هؤلاء الأشخاص يشمون رائحة "المسك" أكثر من غيرهم...تعرفوا على تطور استعمال هذه الرائحة!

LBCI
أخبار لبنان
08:37

السفير السعودي: أنظار العالم تتجه إلى قمم الرياض

LBCI
رياضة
13:30

النجم اليوناني يانس يسجل ٥٤ نقطة امام البايسرز ويوكيتش يتفوق على ثلاثيات القناص ستيف كيري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:49

"بحثٌ في الأوضاع الانسانية في غزة" خلال جلسة مجلس الامن..ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
14:00

ما الذي يؤخر صفقة جزئية لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس؟

LBCI
أخبار دولية
13:54

إعلان هدنة يومية في غزة... إسرائيل حددت معناها

LBCI
أخبار دولية
13:50

المتحدثة الإعلامية بإسم الهلال الأحمر الفلسطيني تتحدث للـLBCI عن أوضاع النازحين والمستشفيات في غزة

LBCI
أخبار دولية
13:46

كم هو عدد النازحين الفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كيف يتأقلم الجنوبيون مع حياة المدينة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الجنوب لكل لبنان: باقون نبني ونعمل ونستثمر…

LBCI
أخبار دولية
13:39

ماذا قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي عن القمّة العربية؟

LBCI
رياضة
13:30

النجم اليوناني يانس يسجل ٥٤ نقطة امام البايسرز ويوكيتش يتفوق على ثلاثيات القناص ستيف كيري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:55

تعرَّفَت عليه على "فايسبوك" واوهمها بالزواج .. لكن ما حصل لم تتوقعه وقوى الامن تكشف التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
23:56

الأنظار مشدودة نحو خطاب نصرالله اليوم... وهذا ما كشفته مصادر "الحزب" (الجمهورية)

LBCI
امن وقضاء
12:51

توضيح للجيش بشأن هبوط طائرات عسكرية أجنبية في أحد المطارات التابعة له

LBCI
خبر عاجل
02:10

الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومترا داخل لبنان

LBCI
خبر عاجل
08:04

مصادر لـ"العربية": توافق على إطلاق أسيرات وأطفال فلسطينيين مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس

LBCI
منوعات
08:56

بعد أن تابعته بيلا حديد على إنستغرام... باسم يوسف يعبر عن سعادته على طريقته الخاصّة!

LBCI
موضة وجمال
06:41

فستانها الشفاف كشف ملابسها الداخلية... إطلالة هيلين فلاناغان المثيرة حديث الجمهور! (صور)

LBCI
فنّ
06:13

ظهرت متألّمة على فراش المرض.. نجمة مصريّة في المستشفى وتقلق جمهورها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More