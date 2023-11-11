سماع دوي انفجارين في وسط كييف

سمع دوي انفجارين قويين صباح اليوم في وسط كييف، بعد وقت قليل من انطلاق صفارات إنذار في العاصمة الأوكرانية التي تتعرض بانتظام لقصف صاروخي روسي، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.



وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو عبر تلغرام: "بحسب المعلومات الأولية، انطلقت الدفاعات الجوية ضد أسلحة بالستية. الانذار متواصل، الزموا الملاجئ".