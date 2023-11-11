تدمير جسر رئيسي في الخرطوم وتبادل للاتهامات

دُمّر صباح اليوم، جسر "شمبات" الذي يربط بين ضاحيتي العاصمة السودانية بحري وأم درمان. وتبادل كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بتدميره فيما تقترب المعارك بينهما من شهرها السابع.



وأكد شهود عيان في مدينتي بحري شمال الخرطوم وأم درمان في غربها لوكالة فرانس برس "ظهور آثار تدمير واضحة على جسر شمبات الذي يربط بين المدينتين".