أول لقاء بين محمد بن سلمان ورئيسي منذ اتفاق التقارب

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، للمرة الأولى منذ توصل البلدين لاتفاق تقارب في آذار برعاية صينية.



وهي الزيارة الأولى لرئيس إيراني للسعودية منذ زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد لحضور قمة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة في آب 2012.



وهو أول لقاء لرئيس إيراني مع العائلة المالكة السعودية مذاك.