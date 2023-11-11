منظمة غير حكومية إسرائيلية تعلن وفاة رضيعين خدج في مستشفى الشفاء في غزة

أعلنت جمعية أطباء من أجل حقوق الانسان الإسرائيلية غير الحكومية عن وفاة رضيعين خدج في مستشفى الشفاء.



وقالت الجمعية في بيان "خلال الساعات القليلة الماضية، تلقينا تقارير مروعة من مستشفى الشفاء، لا كهرباء ولا ماء ولا أكسجين. لقد أدى القصف العسكري إلى إلحاق أضرار بوحدة العناية المركزة وكذلك بالمولد الوحيد الذي ظل يعمل حتى الآن. ونتيجة لانعدام الكهرباء، توقفت وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة عن العمل وأدى ذلك إلى وفاة رضيعين"، محذرة من وجود "خطر حقيقي على حياة 37 رضيعًا من الخدج الآخرين".



وحثت الجمعية على الضغط من "أجل وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع المخطوفين".



وقال الدكتور مروان أبو سعدة مدير قسم الجراحة في مستشفى الشفاء "اليوم قصفوا غرفة العناية المركزة. يطلقون النار ويقصفون كل مكان حول المستشفى، لا يمكنكم الدخول او الخروج من المستشفى. الوضع في المستشفى خطير جدا جدا".



واضاف الدكتور مروان "الاشخاص الذين حاولوا ترك المستشفى أطلق عليهم النار في الشارع، البعض منهم قُتل البعض منهم جُرح. لا أحد يستطيع دخول المستشفى، ونحن لا نستطيع الخروج منه ... إطلاق النار في كل مكان".