تعيين رئيس وزراء جديد في الجزائر قبل عام من الانتخابات الرئاسية

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المدير الحالي لديوانه نذير العرباوي رئيسا للوزراء خلفا لأيمن عبد الرحمان، وفق ما أعلنت الرئاسة في بيان، وذلك قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية.



وقال البيان: "عيّن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد نذير العرباوي وزيرًا أول، خلفًا للسيد أيمن بن عبد الرحمان الذي أنهيت مهامه".



ويأتي تعيين العرباوي (74 عاما) وهو دبلوماسي خبير ومقرب من تبون (77 عاما) في هذا المنصب قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في كانون الأول 2024، فيما لم يعلن رئيس الجمهورية بعد ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا.



ولم توضح الرئاسة الجزائرية أسباب إعفاء أيمن بن عبد الرحمان من رئاسة الوزراء التي يتولاها منذ حزيران/ 2021.



لكن الموقع الإخباري المحلي "أنترلين" قال إن "تغييرا وزاريا كان مرتقبا منذ فترة".