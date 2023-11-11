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البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة يدعو لوقف الحرب في غزة: لاستكمال التحقيق في جرائم حرب إسرائيل

أخبار دولية
2023-11-11 | 11:44
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البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة يدعو لوقف الحرب في غزة: لاستكمال التحقيق في جرائم حرب إسرائيل
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البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة يدعو لوقف الحرب في غزة: لاستكمال التحقيق في جرائم حرب إسرائيل

شدد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة عير العادية التي انعقدت في الرياض على أن الحرب في غزة يجب أن تتوقف.

واشار البيان إلى وجوب العمل على كسر الحصار على غزة وإدخال المساعدات الانسانية والطبية، مطالبا من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا البيان الختامي للقمة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.

**للاطلاع على البيان الختامي الكامل إضغط هنا

أخبار دولية

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غزة

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