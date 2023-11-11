وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حزب الله: بيروت قد تواجه المصير نفسه لقطاع غزة

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حزب الله، بأن بيروت يمكن أن تلقى المصير نفسه لقطاع غزة إذا جر الحزب لبنان الى حرب.



وقال غالانت خلال زيارته لشمال اسرائيل: "ما يمكننا القيام به في غزة يمكننا أيضا القيام به في بيروت"، مضيفا "إذا ارتكب حزب الله اخطاء مماثلة هنا، فإن أول من سيدفع الثمن سيكونون المواطنين" اللبنانيين.