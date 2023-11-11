الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيساعد في إجلاء الأطفال الرضع من مستشفى الشفاء في غزة

اعلن الجيش الاسرائيلي أنه سيساعد في إجلاء الاطفال الرضع من مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، فيما تدور معارك كثيفة بين جنوده ومقاتلين فلسطينيين حول المستشفى.



وكشف المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري في مؤتمر صحافي "أن طاقم مستشفى الشفاء طالب أن نساعد غدا في إجلاء الاطفال الرضع من قسم طب الاطفال نحو مستشفى أكثر أمانا. سنقدم المساعدة الضرورية".