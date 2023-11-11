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نتانياهو يعيد تحذير حزب الله من الدخول في الحرب... "لسيطرة أمنية كاملة على غزة "

أخبار دولية
2023-11-11 | 16:30
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نتانياهو يعيد تحذير حزب الله من الدخول في الحرب... "لسيطرة أمنية كاملة على غزة "
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نتانياهو يعيد تحذير حزب الله من الدخول في الحرب... "لسيطرة أمنية كاملة على غزة "

أعاد رئيس الوزراء الاسرائيلي تحذير حزب الله من الدخول في الحرب. وكرر أنه لن يكون هناك وقف للحرب دون عودة المخطوفين.
 
واستبعد نتانياهو أن تضطلع السلطة الفلسطينية الحالية بدور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين الدولة العبرية وحماس.
     
وقال نتانياهو ردا على سؤال عن إمكان تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد الحرب، "لا يمكن أن تكون هناك سلطة يرأسها شخص، بعد مرور أكثر من 30 يوما على المذبحة (7 تشرين الأول)، لم يقم بإدانتها بعد... ينبغي أن يكون هناك شيء آخر، لكن في جميع الأحوال، يجب أن تكون لنا سيطرة أمنية". وتابع نتانياهو "نحتاج إلى سيطرة أمنية كاملة مع إمكانية الدخول متى أردنا لطرد الإرهابيين الذين قد يعاودون الظهور". وقال: "لن يكون هناك سلطة مدنية تعلم أولادها على كره إسرائيل، على قتل الإسرائيليين، على القضاء على دولة إسرائيل".
     
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه مع انتهاء الحرب "سيتم نزع سلاح غزة، ولن يكون هناك تهديد من غزة لإسرائيل. وقد أثبتت مذبحة 7 تشرين الأول بشكل قاطع أن أي مكان لا يخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية سيشهد عودة الإرهاب".
     
واعتبر أن "ذلك تحقق في الضفة الغربية" التي تحتلها إسرائيل، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي توغلاته منذ بدء الحرب في قلب المدن التي يفترض أنها خاضعة حصرا للسلطة الفلسطينية.

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