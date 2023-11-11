الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرحيات دينية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتانياهو يعيد تحذير حزب الله من الدخول في الحرب... "لسيطرة أمنية كاملة على غزة "
أخبار دولية
2023-11-11 | 16:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
نتانياهو يعيد تحذير حزب الله من الدخول في الحرب... "لسيطرة أمنية كاملة على غزة "
2
min
نتانياهو يعيد تحذير حزب الله من الدخول في الحرب... "لسيطرة أمنية كاملة على غزة "
أعاد رئيس الوزراء الاسرائيلي تحذير حزب الله من الدخول في الحرب. وكرر أنه لن يكون هناك وقف للحرب دون عودة المخطوفين.
واستبعد نتانياهو أن تضطلع السلطة الفلسطينية الحالية بدور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين الدولة العبرية وحماس.
وقال نتانياهو ردا على سؤال عن إمكان تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد الحرب، "لا يمكن أن تكون هناك سلطة يرأسها شخص، بعد مرور أكثر من 30 يوما على المذبحة (7 تشرين الأول)، لم يقم بإدانتها بعد... ينبغي أن يكون هناك شيء آخر، لكن في جميع الأحوال، يجب أن تكون لنا سيطرة أمنية". وتابع نتانياهو "نحتاج إلى سيطرة أمنية كاملة مع إمكانية الدخول متى أردنا لطرد الإرهابيين الذين قد يعاودون الظهور". وقال: "لن يكون هناك سلطة مدنية تعلم أولادها على كره إسرائيل، على قتل الإسرائيليين، على القضاء على دولة إسرائيل".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه مع انتهاء الحرب "سيتم نزع سلاح غزة، ولن يكون هناك تهديد من غزة لإسرائيل. وقد أثبتت مذبحة 7 تشرين الأول بشكل قاطع أن أي مكان لا يخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية سيشهد عودة الإرهاب".
واعتبر أن "ذلك تحقق في الضفة الغربية" التي تحتلها إسرائيل، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي توغلاته منذ بدء الحرب في قلب المدن التي يفترض أنها خاضعة حصرا للسلطة الفلسطينية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
تحذير
الدخول
الحرب...
"لسيطرة
أمنية
كاملة
"
التالي
الأسد التقى نظيره العراقي... والاتفاق على القيام بكل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين
سماع دوي انفجارين في وسط كييف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-11-06
نتانياهو: إسرائيل ستتولّى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة بعد الحرب
أخبار دولية
2023-11-06
نتانياهو: إسرائيل ستتولّى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة بعد الحرب
0
أخبار دولية
2023-10-22
نتانياهو: إذا دخل حزب الله الحرب فإنه "يرتكب أكبر خطأ في حياته"
أخبار دولية
2023-10-22
نتانياهو: إذا دخل حزب الله الحرب فإنه "يرتكب أكبر خطأ في حياته"
0
آخر الأخبار
2023-11-06
قاسم قصير لـ2030: معلوماتي تشير إلى أنّ "حزب الله" وضع استراتيجية محددة منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب وهي تقوم على قواعد عديدة الأولى أن يشارك الحزب في الحرب والثانية أن يتم التدرج وفق التصاعد الميدانيّ والثالثة منع سقوط المقاومة في غزة
آخر الأخبار
2023-11-06
قاسم قصير لـ2030: معلوماتي تشير إلى أنّ "حزب الله" وضع استراتيجية محددة منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب وهي تقوم على قواعد عديدة الأولى أن يشارك الحزب في الحرب والثانية أن يتم التدرج وفق التصاعد الميدانيّ والثالثة منع سقوط المقاومة في غزة
0
آخر الأخبار
2023-11-06
غسان سلامة لـ2030: هناك مفاوضات ومراسيل يوميّة عن الشروط التي قد تُدخِل "حزب الله" في الحرب وأعتقد أنّ إيران وحلفاءها بما فيهم حزب الله لا يرديون حربًا
آخر الأخبار
2023-11-06
غسان سلامة لـ2030: هناك مفاوضات ومراسيل يوميّة عن الشروط التي قد تُدخِل "حزب الله" في الحرب وأعتقد أنّ إيران وحلفاءها بما فيهم حزب الله لا يرديون حربًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:20
للمرة الثانية... الأردن يعلن إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا
أخبار دولية
00:20
للمرة الثانية... الأردن يعلن إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا
0
أخبار دولية
00:04
يمينيون متطرفون يعتدون على مؤتمر حول فلسطين في فرنسا
أخبار دولية
00:04
يمينيون متطرفون يعتدون على مؤتمر حول فلسطين في فرنسا
0
أخبار دولية
23:54
31 مصابا في انفجار مبنى في إيطاليا
أخبار دولية
23:54
31 مصابا في انفجار مبنى في إيطاليا
0
أخبار دولية
23:46
مقاتلات إسرائيلية تقصف "بنى تحتية في سوريا"
أخبار دولية
23:46
مقاتلات إسرائيلية تقصف "بنى تحتية في سوريا"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-10-30
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
خبر عاجل
2023-10-30
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
0
منوعات
2023-10-20
"عرضهما لاعتداء جسدي"... مختل عقلي يثير الرعب في هذه المنطقة العربية: إليكم ما حصل!
منوعات
2023-10-20
"عرضهما لاعتداء جسدي"... مختل عقلي يثير الرعب في هذه المنطقة العربية: إليكم ما حصل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
احتفالات ميسي بالكرة الذهبية الثامنة متواصلة وهذه المرة في ميامي امام جماهيره
تقارير نشرة الاخبار
13:58
احتفالات ميسي بالكرة الذهبية الثامنة متواصلة وهذه المرة في ميامي امام جماهيره
0
منوعات
2023-11-08
"كنت أتباهى بفستاني وأرقص ثم وقعت الحادثة"... في منتصف حفل زفافها تمزق فستانها: رد فعلها كان عكس التوقعات! (فيديو)
منوعات
2023-11-08
"كنت أتباهى بفستاني وأرقص ثم وقعت الحادثة"... في منتصف حفل زفافها تمزق فستانها: رد فعلها كان عكس التوقعات! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:14
احتجاجات ضخمة في تل أبيب ضد الحكومة
أخبار دولية
17:14
احتجاجات ضخمة في تل أبيب ضد الحكومة
0
أخبار دولية
16:30
نتانياهو يعيد تحذير حزب الله من الدخول في الحرب... "لسيطرة أمنية كاملة على غزة "
أخبار دولية
16:30
نتانياهو يعيد تحذير حزب الله من الدخول في الحرب... "لسيطرة أمنية كاملة على غزة "
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
احتفالات ميسي بالكرة الذهبية الثامنة متواصلة وهذه المرة في ميامي امام جماهيره
تقارير نشرة الاخبار
13:58
احتفالات ميسي بالكرة الذهبية الثامنة متواصلة وهذه المرة في ميامي امام جماهيره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جاد الدنا من لبنان الى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جاد الدنا من لبنان الى العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
١١.١١… ما قصة الـ singles day والتخفيضات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
١١.١١… ما قصة الـ singles day والتخفيضات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مشهد التظاهرات في لندن السبت يتفوق على كل الاسابيع الماضية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مشهد التظاهرات في لندن السبت يتفوق على كل الاسابيع الماضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اسرائيل توسع مروحة التفاوض لرقم أكبر في ملف الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:41
اسرائيل توسع مروحة التفاوض لرقم أكبر في ملف الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كيف قرأت الادارة الاميركية اجتماع القمة العربية الاسلامية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كيف قرأت الادارة الاميركية اجتماع القمة العربية الاسلامية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الهلال الاحمر الفلسطيني للـLBCI: الاتصال مقطوع مع مستشفى الشفاء في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الهلال الاحمر الفلسطيني للـLBCI: الاتصال مقطوع مع مستشفى الشفاء في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:14
اعتبارا من الاربعاء... هيئة إدارة السير ستبدأ بقبول طلبات الاستحصال على رخص السوق
خبر عاجل
04:14
اعتبارا من الاربعاء... هيئة إدارة السير ستبدأ بقبول طلبات الاستحصال على رخص السوق
2
خبر عاجل
09:34
بالصورة: ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية
خبر عاجل
09:34
بالصورة: ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية
3
اخبار البرامج
14:30
ماذا توقعت ماغي فرح لغزة...وكيف سيكون الداخل اللبناني في الفترة المقبلة؟
اخبار البرامج
14:30
ماذا توقعت ماغي فرح لغزة...وكيف سيكون الداخل اللبناني في الفترة المقبلة؟
4
أخبار دولية
11:44
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة يدعو لوقف الحرب في غزة: لاستكمال التحقيق في جرائم حرب إسرائيل
أخبار دولية
11:44
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة يدعو لوقف الحرب في غزة: لاستكمال التحقيق في جرائم حرب إسرائيل
5
خبر عاجل
09:20
السيد نصرالله: إذا أرادت الولايات المتحدة وقف العمليات ضد قواعدها العسكرية في المنطقة فعليها وقف العدوان على عزة وهذه هي المعادلة
خبر عاجل
09:20
السيد نصرالله: إذا أرادت الولايات المتحدة وقف العمليات ضد قواعدها العسكرية في المنطقة فعليها وقف العدوان على عزة وهذه هي المعادلة
6
آخر الأخبار
15:01
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة تقل مسؤولين إسرائيليين حطت في القاهرة وهذه الرحلة جاءت في إطار رحلات على خط الدوحة - إسرائيل - القاهرة ما يؤشر لتقدم ما في إطار ملف الأسرى
آخر الأخبار
15:01
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة تقل مسؤولين إسرائيليين حطت في القاهرة وهذه الرحلة جاءت في إطار رحلات على خط الدوحة - إسرائيل - القاهرة ما يؤشر لتقدم ما في إطار ملف الأسرى
7
أخبار لبنان
10:05
نصرالله: الكلام في لبنان يبقى للميدان وإذا أرادت أميركا وقف العمليات ضد قواعدها العسكرية في المنطقة فعليها وقف العدوان على غزة
أخبار لبنان
10:05
نصرالله: الكلام في لبنان يبقى للميدان وإذا أرادت أميركا وقف العمليات ضد قواعدها العسكرية في المنطقة فعليها وقف العدوان على غزة
8
فنّ
11:40
شهادة وفاة ماثيو بيري صدرت بعد أسبوعين من وفاته...هل ذُكر فيها سبب الوفاة؟
فنّ
11:40
شهادة وفاة ماثيو بيري صدرت بعد أسبوعين من وفاته...هل ذُكر فيها سبب الوفاة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More