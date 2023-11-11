احتجاجات ضخمة في تل أبيب ضد الحكومة

تزامناً كلمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم تهدأ الاحتجاجات الضخمة في تل أبيب ضد الحكومة، بهدف المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين في غزة.