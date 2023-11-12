مقاتلات إسرائيلية تقصف "بنى تحتية في سوريا"

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أن طائراته الحربية قصفت مواقع "بنى تحتية إرهابية" في سوريا بعد عملية إطلاق صاروخية استهدفت الجزء الذي ضمته إسرائيل من الجولان.



وقال الجيش في بيان مقتضب: "قبل قليل وردا على الهجوم باتجاه هضبة الجولان أمس (السبت)، قصفت طائرات مقاتلة بنى تحتية "إرهابية" في سوريا".



وكان الجيش الإسرائيلي ذكر السبت أن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في مناطق غير مأهولة في الجولان وأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة.