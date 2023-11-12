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الأمم المتحدة تعلن سقوط عدد كبير من القتلى في قصف على مقر لها في غزة

الأمم المتحدة تعلن سقوط عدد كبير من القتلى في قصف على مقر لها في غزة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأحد عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء قصف طال مقرًا له في مدينة غزة لجأ إليه فلسطينيون هربًا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال البرنامج في بيان إن "القصف أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى"، معتبرًا أن "المأساة المستمرة المتمثلة في مقتل وإصابة المدنيين الرازحين تحت النزاع أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

